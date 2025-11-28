HI-FI GEN CORNEILLE Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 19:00 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

Inspirés par les productions de DFA, Soul Wax, Chris Lake, Ed Banger, Get a Room ou encore You Man, Léa (synthétiseurs), David (sampleur, percussions électroniques) ont pris d’assaut le studio Do you Like pour composer leurs titres originaux mais aussi remixer et réarranger certains standards Electro, Disco ou Hip hop.C’est sous la forme d’un live machine singulier et original que le duo développe une énergie communicative, entraînant ainsi le public dans un tourbillon extatique.Site webInstaYoutube

CORNEILLE Nantes 44000