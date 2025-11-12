HI-FU-MI Compagnie Rêvolution Centre Culturel Les Carmes Langon

HI-FU-MI Compagnie Rêvolution

Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon Gironde

Deux jeunes danseurs nous embarquent dans un voyage imaginaire à travers une multitude de chorégraphies inspirées des jeux de cours de récréation et des défis que se lancent les enfants !

C’est en observant sa propre fille et en s’émerveillant de sa fantaisie magique, de cette facilité qu’ont les enfants à inventer des mondes à partir de presque rien, qu’Anthony Egéa a eu l’idée de ce spectacle. Dans Hi-Fu-Mi, il revisite ces jeux d’enfants vieux comme le monde et ceux plus récents, nés de l’évolution de notre société à l’ère numérique, et les transcende avec son regard de chorégraphe hip-hop.

Un spectacle joyeux et poétique, comme un rêve éveillé, une invitation à entrer dans leur monde merveilleux

À partir de 6 ans.

Durée 35 minutes .

Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 14 45 contact@lescarmes.fr

