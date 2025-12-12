HIBERNATION FESTIVAL 2026 – NEW ERA – VENDREDI 20 & SAMEDI 21 MARS 2026 – STATION DE SKI Puyvalador

HIBERNATION FESTIVAL 2026 – NEW ERA – VENDREDI 20 & SAMEDI 21 MARS 2026 Début : 2026-03-20 à 00:00. Tarif : – euros.

HIBERNATION FESTIVAL 2026 – PART. VIII : NEW ERARépondez à l’Appel ultime de la Montagne !Ensemble, nous ne formons qu’un : la HiberNATION.Hibernation n’est pas un simple festival : c’est un souvenir de toute une vie, un rendez-vous incontournable marqué dans le calendrier pour célébrer la musique, l’hiver, la diversité et l’unité.Depuis la nuit la plus sombre, une lumière transperce le ciel et les nuages…Elle guide notre Nation dansante à travers les montagnes. ??Rassemblez-vous : il est temps de briller à nouveau.Laissez l’appel de la musique vous mener jusqu’à Hibernation 8 –. ??Ensemble, nous revenons pour écrire le nouveau chapitre d’une ère unique – un moment hors du temps que vous ne voudrez pas manquer. ??Rejoignez la Nation et assurez-vous votre ticket avant une nouvelle édition sold-out ! ??LINE-UP :> VENDREDI 20 MARS 2026Novah / I Hate Models / Kiko / Henri Bergmann / Ares Carter / Konvex / Piazza / Richy Vuelcom & more TBA> SAMEDI 21 MARS 2026OFF WEEK stage host / 2much stage host / Amor / Space 92 b2b Andres Campo / Berengere & more TBA> DIMANCHE 22 MARS 2026TBAINFOS : > 4 scènes> Pas de la Casa (Andorre)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

STATION DE SKI PUYVALADOR 66210 Puyvalador 66