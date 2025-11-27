HIBERNATUS Haguenau

HIBERNATUS

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-10 14:30:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-11 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18

Venez découvrir une comédie hilarante où Haguenau remonte en 1955 ! Quand un grand-père congelé refait surface, la famille HEXENSTEIN et toute la ville basculent dans un passé plein de surprises.

Comédie en 4 actes de Jean BERNARD-LUC, traduite et adaptée par Christian ROTH. Elle sera jouée par la troupe du Théâtre Alsacien de Haguenau.

Synopsis

Nous sommes en 2025, Hubert et Edmée HEXENSTEIN habitants à HAGUENAU, mènent une vie paisible et bourgeoise avec leurs 2 enfants, Didier et Sylvie. Hubert est cinéaste et a évidemment une secrétaire qui est sa maîtresse pour passer le temps. Les enfants sont, comme il se doit, oisifs et vivent un peu, beaucoup au crochet des parents. La brave Edmée, gère ce beau monde avec une grande candeur, et une belle naïveté! Bref, tout est bien dans le meilleur des mondes, sauf que…..

Le réchauffement climatique s’est immiscé dans le foyer. Le corps d’un homme congelé dans un iceberg, détaché des glaces polaires, sera retrouvé, réchauffé, et réanimé. Cette découverte va changer la face du monde et de la famille. L’homme en question n’est autre que le grand-père maternel d’Edmée et un retour dans sa famille est inévitable. Pour éviter un choc émotionnel, l’hiberné devra se réveiller en 1955, année de son départ pour le Canada et retrouver sa vie d’avant…. Oui, mais ça c’était avant. Toute la ville va devoir se transposer dans un retour vers le futur de 70 ans ! .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 71 34 10 t.a.haguenau@gmail.com

English :

Come and discover a hilarious comedy in which Haguenau is transported back to 1955! When a frozen grandfather resurfaces, the HEXENSTEIN family and the whole town are plunged into a past full of surprises.

L’événement HIBERNATUS Haguenau a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau