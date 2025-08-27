Hibernatus Haguenau

Nous sommes en 2025, Hubert et Edmée HEXENSTEIN habitants à Haguenau, mènent une vie paisible et bourgeoise avec leurs 2 enfants, Didier et Sylvie. Hubert est cinéaste et a évidemment une secrétaire qui est sa maîtresse pour passer le temps. Les enfants sont, comme il se doit, oisifs et vivent un peu, beaucoup au crochet des parents. La brave Edmée, gère ce beau monde avec une grande candeur, et une belle naïveté! Bref, tout est bien dans le meilleur des mondes, sauf que…..

Le réchauffement climatique s’est immiscé dans le foyer. Le corps d’un homme congelé dans un iceberg, détaché des glaces polaires, sera retrouvé, réchauffé, et réanimé. Cette découverte va changer la face du monde et de la famille. L’homme en question n’est autre que le grand-père maternel d’Edmée et un retour dans sa famille est inévitable. Pour éviter un choc émotionnel, l’hiberné devra se réveiller en 1955, année de son départ pour le Canada et retrouver sa vie d’avant…. Oui, mais ça c’était avant. Toute la ville va devoir se transposer dans un retour vers le futur de 70 ans! .

1 Pl. du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 95 71 34 10 t.a.haguenau@gmail.com

The year is 2025, and Hubert and Edmée HEXENSTEIN live in Haguenau with their 2 children, Didier and Sylvie.

Wir befinden uns im Jahr 2025. Hubert und Edmée HEXENSTEIN wohnen in Haguenau und führen mit ihren beiden Kindern Didier und Sylvie ein friedliches, bürgerliches Leben.

L’anno è il 2025, Hubert ed Edmée HEXENSTEIN vivono a Haguenau e conducono una vita tranquilla e borghese con i loro due figli, Didier e Sylvie.

Corre el año 2025. Hubert y Edmée HEXENSTEIN viven en Haguenau y llevan una apacible vida de clase media con sus 2 hijos, Didier y Sylvie.

