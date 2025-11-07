Hibernatus Saint-Restitut
Hibernatus Saint-Restitut vendredi 7 novembre 2025.
Hibernatus
Salle Polyvalente Saint-Restitut Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07 22:30:00
Date(s) :
2025-11-07
Les compagnons de la Pierre Blanche, troupe de théâtre Tricastine, ont trouvé cette fois-ci l’inspiration chez Jean Bernard-Luc avec sa pièce Hibernatus.
.
Salle Polyvalente Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 43 58 86 th.cdr26@gmail.com
English :
Les Compagnons de la Pierre Blanche, a theater troupe from Tricastine, were inspired this time by Jean Bernard-Luc?s play Hibernatus.
German :
Die Compagnons de la Pierre Blanche, eine Theatergruppe aus Tricastine, haben sich dieses Mal von Jean Bernard-Luc mit seinem Stück Hibernatus inspirieren lassen.
Italiano :
I Compagnons de la Pierre Blanche, un gruppo teatrale di Tricastine, questa volta hanno trovato ispirazione nell’opera Hibernatus di Jean Bernard-Luc.
Espanol :
Les Compagnons de la Pierre Blanche, un grupo de teatro de Tricastine, se han inspirado esta vez en la obra Hibernatus de Jean Bernard-Luc.
L’événement Hibernatus Saint-Restitut a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence