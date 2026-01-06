Hibernatus Taulignan

Début : 2026-02-06 20:30:00
fin : 2026-02-06 22:00:00

2026-02-06

Les compagnons de la Pierre Blanche, troupe de théâtre Tricastine, ont trouvé cette fois-ci l’inspiration chez Jean Bernard-Luc avec sa pièce Hibernatus.
SALLE DES FETES Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   th.cdr26@gmail.com

Les Compagnons de la Pierre Blanche, a theater troupe from Tricastine, were inspired this time by Jean Bernard-Luc?s play Hibernatus.

