Hibernatus

SALLE DES FETES Taulignan Drôme

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

2026-02-06

Les compagnons de la Pierre Blanche, troupe de théâtre Tricastine, ont trouvé cette fois-ci l’inspiration chez Jean Bernard-Luc avec sa pièce Hibernatus.

SALLE DES FETES Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes th.cdr26@gmail.com

English :

Les Compagnons de la Pierre Blanche, a theater troupe from Tricastine, were inspired this time by Jean Bernard-Luc?s play Hibernatus.

L’événement Hibernatus Taulignan a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes