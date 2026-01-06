Hibernatus Taulignan
Hibernatus Taulignan vendredi 6 février 2026.
Hibernatus
SALLE DES FETES Taulignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:30:00
fin : 2026-02-06 22:00:00
Date(s) :
2026-02-06
Les compagnons de la Pierre Blanche, troupe de théâtre Tricastine, ont trouvé cette fois-ci l’inspiration chez Jean Bernard-Luc avec sa pièce Hibernatus.
.
SALLE DES FETES Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes th.cdr26@gmail.com
English :
Les Compagnons de la Pierre Blanche, a theater troupe from Tricastine, were inspired this time by Jean Bernard-Luc?s play Hibernatus.
