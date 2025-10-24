Hibou chouchou Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement
Hibou chouchou
Vendredi 24 octobre 2025 à partir de 10h. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 9 – 9 – EUR
Conte musical pour enfants de 0 à 3 ansEnfants
Aujourd’hui, dans la forêt enchantée, c’est l’anniversaire d’Hibou Chouchou, notre hibou préféré !
Et pour Hibou Chouchou, le plus beau des cadeaux serait de réunir tous ses amis, à commencer par Monsieur Zic, le professeur de musique.
Et avec lui, Petit Balafon, Anna la harpe, et bien d’autres encore ! Que des instruments rares qu’on ne voit que dans la forêt enchantée.
Voilà, tu sais tout ou presque ! Alors, viens nous faire un petit coucou, Hibou Chouchou et tous ses amis seront enchantés de te rencontrer ! .
Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr
English :
Musical storytelling for children aged 0 to 3
German :
Musikalisches Märchen für Kinder von 0 bis 3 Jahren
Italiano :
Storia musicale per bambini da 0 a 3 anni
Espanol :
Cuento musical para niños de 0 a 3 años
L’événement Hibou chouchou Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille