Hibou chouchou Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Hibou chouchou Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement vendredi 24 octobre 2025.

Hibou chouchou

Vendredi 24 octobre 2025 à partir de 10h. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Conte musical pour enfants de 0 à 3 ansEnfants

Aujourd’hui, dans la forêt enchantée, c’est l’anniversaire d’Hibou Chouchou, notre hibou préféré !



Et pour Hibou Chouchou, le plus beau des cadeaux serait de réunir tous ses amis, à commencer par Monsieur Zic, le professeur de musique.

Et avec lui, Petit Balafon, Anna la harpe, et bien d’autres encore ! Que des instruments rares qu’on ne voit que dans la forêt enchantée.



Voilà, tu sais tout ou presque ! Alors, viens nous faire un petit coucou, Hibou Chouchou et tous ses amis seront enchantés de te rencontrer ! .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Musical storytelling for children aged 0 to 3

German :

Musikalisches Märchen für Kinder von 0 bis 3 Jahren

Italiano :

Storia musicale per bambini da 0 a 3 anni

Espanol :

Cuento musical para niños de 0 a 3 años

