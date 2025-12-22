Hidden heritage in Aix old town, Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Hidden heritage in Aix old town

Du 04/04 au 31/10/2026 le samedi de 10h à 12h. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Visite uniquement en anglais.

Votre guide vous dévoilera au travers d’anecdotes mémorables les petites histoires et la grande Histoire cachées dans les lieux les plus emblématiques de la ville.

En bonne provençale, sous son apparente exubérance Aix cache son histoire dans des détails que seuls les intimes connaissent. Du Cours Mirabeau à la place de la Mairie en passant par la place d’Albertas et le quartier Mazarin.

Une visite vivante et ludique qui plait aux grands et aux petits. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tour in English only.

The former capital of Provence has a rich history. Even the most famous places are hiding a whole host of anecdotes and details that can only be revealed by an expert guide with a great love for the town.

L’événement Hidden heritage in Aix old town Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence