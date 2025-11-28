HIDDEN RHYTHMS FEU BAR Nantes

HIDDEN RHYTHMS FEU BAR Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 21:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Hidden Rhythms est un collectif de djs basé à Nantes proposant des sets alliant uk bass music, breaks, 90s rave… Fondé en 2015 par Slodki comme chaine de podcast, c’est maintenant un collectif dans lequel évoluent 3 djs résidents Zmeou, Nitrosorry et Slodki.Depuis, pas loin de 40 dates dans différents lieux nantais ont eu lieu, des passages remarqués chez Rinse Fr, Radio Kiosk ou Refuge Worldwide Berlin, et de nombreuses collaborations avec des artistes tel que Vina Konda, Helione, Lia Catreux, Joanna OJ, Less-O, Aasana, ainsi que des collectifs, Contre Temps, Zone Rouge…FacebookSoundcloud

FEU BAR Nantes 44000