HIFIKLUB APP Mémorial du Débarquement et de la Libération en Provence Toulon samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

En lien avec la présentation de la vidéo Echoes Of The Sun et de l’exposition attenante, le groupe toulonnais Hifiklub, présentera son application HIFIKLUB APP avec des contenus adaptés au parcours mémoriel du mémorial et de la Seconde Guerre mondiale à Toulon.

Hifiklub app. est une expérience immersive et géolocalisée à vivre en totale autonomie via son smartphone après avoir scanné un QR Code dédié à l’entrée d’un espace déter-miné, aussi bien à l’extérieur qu’en intérieur. Une fois sollicité, l’algorithme s’empare en une fraction de secondes des centaines de fichiers audio pré enregistrés par Hifiklub et tous compatibles entre eux selon des règles musicales déterminées : à chacune de ses ouvertures, le logiciel applicatif puise aléatoirement dans la masse sonore existante un ensemble de thèmes et d’arrangements pour en extraire une lecture musicale totale-ment inédite qui n’a pas vocation à être re jouée un jour, sauf pour l’utilisateur qui sou-haiterait s’emparer de l’option « envoyer MP3 par mail » pour en garder une trace de retour chez lui. Cet outil digital reste très artisanal dans son contenu et ne renvoie nul-lement à de l’intelligence artificielle ou de la musique générative. Le contenu reste le savoir-faire mélodique et rythmique du groupe toulonnais associé à ses invités. L’application web constitue un mode alternatif de diffusion, permettant notamment d’accompagner des balades dans des espaces naturels ou de compléter la programma-tion d’un évènement culturel. Elle peut même s’associer aux idées d’un opérateur qui inviterait lui-même l’artiste de son choix à compléter la banque des fichiers audio par de nouvelles lectures ou propositions musicales ciblées. Lors de l’exposition, des textes, des témoignages en lien avec la Seconde Guerre mondiale à Toulon viendront compléter les possibilités et ciblés les auditeurs durant leur utilisation de l’application.

Mémorial du Débarquement et de la Libération en Provence 8458 Route du Faron, 83200 Toulon, France Toulon 83200 Faron Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494880809 https://montfaron.onacvg.fr Bâti au milieu du XIXe siècle par le capitaine Noël, cette tour fut complétée par une batterie en 1875. Désaffectée après le premier conflit mondial, elle sera réhabilitée après la Seconde Guerre mondiale comme lieu de mémoire de la libération de Toulon et désignée, en 1963, pour accueillir le Mémorial du Débarquement de Provence en 1944.

Lieu d’évocation historique, le mémorial rend hommage aux combattants avec des expositions et un film.

