HIGH FADE – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

HIGH FADE Début : 2026-03-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Trio écossais survolté, High Fade enflamme les dancefloors avec son funk et disco ultra efficace.Révélés en 2018, ils cumulent plus de 30 millions de vues et ont conquis Jack Black, Cypress Hill ou Glenn Hughes.Leur énergie live, forgée sur plus de 1000 concerts, allie groove vintage et fièvre moderne.Une déferlante funk nouvelle génération, entre puissance, virtuosité et fun contagieux.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13