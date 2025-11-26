HIGH ON WHEELS LA PENTE Lyon

HIGH ON WHEELS Mercredi 26 novembre, 21h30 LA PENTE Métropole de Lyon

Début : 2025-11-26T21:30:00 – 2025-11-26T23:00:00

Fin : 2025-11-26T21:30:00 – 2025-11-26T23:00:00

Bonjour High On Wheels. Comment présenteriez-vous votre groupe à un lecteur qui le découvrirait ?

« Je dirais que si t’aimes bien quand tes oreilles en prennent pour leurs jauges maximales de décibels, que le FUZZ est ta religion de base, que le son de basse digne de Lemmy himself te donne des chaleurs (j’en rajoute un peu là-dessus mais bon, il a une Rickenbacker tout de même !), que le psychédélisme n’est pas pour toi que le résultat d’une ingestion de champignons ou bien un mouvement contre-culturel des années 60, et si écouter « Viens içi que je te bute enculé » dans un titre ne t’effraie pas, et BEN T’ES SUR LE SON QU’IL TE FAUT ! »

https://www.instagram.com/highonwheelsband/

https://youtu.be/7ZthT1XSkXA?si=GCfZ0fwVYq4I-z9G

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/7ZthT1XSkXA?si=GCfZ0fwVYq4I-z9G »}] LA PENTE est un tiers lieu à l’image de son quartier : vivant et libre.

De bons produits, de la culture et une consommation responsable se mêlent dans une ambiance simple et conviviale où partage et échange régissent les lieux.

C’est un espace qui s’adapte au grès des saisons et à la vie du quartier en proposant une offre et une programmation éclectique.

C’est également un lieu d’accueil artistique pour créer et promouvoir les jeunes talents de diverses disciplines.​

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Désert Rock Stoner