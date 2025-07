High school Musée de Bretagne Rennes

Dimanche 9 novembre, 16h00

Gratuit

Philadelphie, 1968. Frederick Wiseman suit la vie d’un lycée public fréquenté majoritairement par des élèves blancs issus de la classe moyenne.

À travers des scènes du quotidien, des rencontres entre les professeurs, les parents et les élèves, il révèle les mécanismes de l’éducation américaine, le conservatisme, les rapports d’autorité et le conformisme.

Un doc du Dimanche suivi d’une rencontre. En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne, dans le cadre du cycle _America America._ (Frédérick Wiseman, 75 min, 1968, Météore Films)

Début : 2025-11-09T16:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-09T18:00:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine