Hikikomori, les reclus volontaires. Un film-documentaire proposé au Cinéma le Concorde dans le cadre des semaines d’information en santé mentale. Cinéma le Concorde Nantes lundi 6 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-06 20:30 – 22:00

Gratuit : non Gratuit (sur inscription) Tout public

Film documentaire gratuit (sur réservation),En présence du Dr Marie-Jeanne Guedj, psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne à Paris et du Centre médico psycho-pédagogique Henri Wallon de Nantes « Ils ne quittent pas leur chambre, restent enfermés chez eux des mois voire des années.Ces jeunes sont des « reclus volontaires ». On les appelle les Hikikomori, un mot japonais qui signifie se cloîtrer. En France, ils seraient des dizaines de milliers, des garçons en majorité, adolescents et jeunes adultes à se retirer de la société, abandonnant études ou travail pour s’enfermer, rompre avec un quotidien qui les oppresse. Ils échappent à toutes les statistiques et n’apparaissent nulle part. Un phénomène qui est apparu au Japon dans les années 90 : la crise économique, la pression scolaire auraient multiplié ces cas de claustration. Aujourd’hui, les chercheurs du monde entier s’interrogent sur cette conduite. Est-elle le révélateur d’une souffrance contemporaine ou cache-t-elle une maladie psychiatrique ? » Ce documentaire éclaire sur ce mal mystérieux en suivant le travail de Marie-Jeanne Guedj, psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne, une des premières à s’être intéressée à ces jeunes reclus. Elle conseille et soutient également leurs parents désemparés qui se battent malgré leur sentiment de détresse et d’impuissance. Raphaël vit la nuit et dort le jour sans presque jamais sortir de sa chambre… Lucas a été hospitalisé sous contrainte par ses parents pour l’aider à sortir de son isolement…. Aël, jeune homme de 34 ans, est enfermé depuis quatorze années dans une cabane de jardin, terrorisé par le monde extérieur…

Cinéma le Concorde Nantes 44100

https://leconcorde.fr/