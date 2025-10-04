Hildebrandt « Le Risotto de Stuttgart » Damvix
Hildebrandt « Le Risotto de Stuttgart » Damvix samedi 4 octobre 2025.
Hildebrandt « Le Risotto de Stuttgart »
Salle des fêtes Damvix Vendée
Tarif : – – 4 EUR
Début : 2025-10-04 19:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Dans le cadre de la saison culturelle du collectif CRenAU
Le Risotto de Stuttgart est un spectacle à la croisée du concert, du récit et de la cuisine.
Hildebrandt y chantera ses chansons (et quelques mash-up bien sentis) il y racontera ses histoires et ses dualités et il réalisera la recette en direct que l’on mangera tous ensemble à la fin, un véritable happy end !
https://www.helloasso.com/associations/collectif-renversant-d-activite-underground/evenements/soiree-le-risotto-de-stuttgart
Dégustation du risotto à l’issue de la représentation.
Bar et assiette de risotto sur place
Limité à 100 places .
Salle des fêtes Damvix 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 49 23 84 71 collectifcrenau@gmail.com
English :
As part of the CRenAU collective’s cultural season
German :
Im Rahmen der Kultursaison des Kollektivs CRenAU
Italiano :
Nell’ambito della stagione culturale del collettivo CRenAU
Espanol :
En el marco de la temporada cultural del colectivo CRenAU
