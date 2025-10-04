Hildebrandt « Le Risotto de Stuttgart » Damvix

Hildebrandt « Le Risotto de Stuttgart »

Salle des fêtes Damvix Vendée

Tarif : 4 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Dans le cadre de la saison culturelle du collectif CRenAU

Le Risotto de Stuttgart est un spectacle à la croisée du concert, du récit et de la cuisine.

Hildebrandt y chantera ses chansons (et quelques mash-up bien sentis) il y racontera ses histoires et ses dualités et il réalisera la recette en direct que l’on mangera tous ensemble à la fin, un véritable happy end !

Le teaser par ici:



Les résas c’est par là:

https://www.helloasso.com/associations/collectif-renversant-d-activite-underground/evenements/soiree-le-risotto-de-stuttgart

Dégustation du risotto à l’issue de la représentation.

Bar et assiette de risotto sur place

Limité à 100 places .

Salle des fêtes Damvix 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 49 23 84 71 collectifcrenau@gmail.com

English :

As part of the CRenAU collective’s cultural season

German :

Im Rahmen der Kultursaison des Kollektivs CRenAU

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale del collettivo CRenAU

Espanol :

En el marco de la temporada cultural del colectivo CRenAU

