Hildegarde de Bingen et la sagesse des arbres, Kloster Mariastern, Hohenweiler

Hildegarde de Bingen et la sagesse des arbres 5 – 7 juin Kloster Mariastern Bezirk Bregenz

Sur inscription, frais de séminaire et autres informations : [www.kloster-mariastern.at.Attention](http://www.kloster-mariastern.at.Achtung) : le cours commence le jeudi 4 juin à midi et se termine le lundi 8 juin à midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Sabine Christ, naturopathe, auteure et conférencière, et Jürgen Schuller, biologiste, auteur et conférencier, connu à la télévision et à la radio, associent dans ce cours de plusieurs jours la puissance des arbres avec leur botanique et le mysticisme de la médecine naturelle. « Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, nous faisons le pont entre la vie quotidienne chargée de sens et bruyante et le silence contemplatif et inspirant du monastère. »

Dans la Zisterzienserinnenabtei Mariastern vit une communauté de moniales dans le sens de la tradition bénédictine du « Ora et Labora » – prier et travailler. Dans le jardin du monastère, on cultive des légumes et des fruits pour se nourrir. Les produits du jardin peuvent être achetés dans la boutique du monastère.

Le monastère et le jardin du monastère font partie du réseau des jardins de la Bodensee et sont représentés cette année au rendez-vous transfrontalier autour du lac de Constance, ainsi que d’autres jardins en Suisse et au Liechtenstein.

En savoir plus sur le cours au monastère de Mariastern

Kloster Mariastern Gwiggen 1, 6914 Hohenweiler Hohenweiler 6914 Bezirk Bregenz Vorarlberg [{« type »: « link », « value »: « http://www.kloster-mariastern.at »}] [{« link »: « https://kloster-mariastern.at/angebote/kraeuter/naturheilkunde-und-achtsames-erleben »}]

Découvrez le pouvoir curatif de nos arbres indigènes du point de vue de Sainte Hildegarde et de la médecine naturelle européenne traditionnelle. Cours de plusieurs jours au monastère avec jardin.

© Maria Stern