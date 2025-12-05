Hilight Tribe et Roots Zombie en concert à Nantes ! Warehouse Nantes

Hilight Tribe et Roots Zombie en concert à Nantes ! Vendredi 5 décembre, 18h30 Warehouse Loire-Atlantique

Entrée payante — Dès 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T18:30:00 – 2025-12-05T22:30:00

Fin : 2025-12-05T18:30:00 – 2025-12-05T22:30:00

Le célèbre groupe de natural trance qui mêle instruments du monde et électro live depuis les années 90 sera de retour au Warehouse en format concert. Nés d’une amitié en région parisienne, ils partagent une musique vibrante et universelle, portée par des albums comme Maha Wave, Temple of Light ou Luminessence. Incontournables sur la scène électro mondiale, ils inspirent une nouvelle vague d’artistes et perpétuent la tradition de la transe naturelle.

Quant à Roots Zombie, le duo est issu du Punk, aussi à l’aise sur scène qu’en sound system, il qualifie son style d’Electro Voodoo Dub avec des influences bass music, reggae, hip hop, et musiques traditionnelles.

En première partie, découvrez Saqmo (Cosmic Company) !

WAREHOUSE :

Concert – Culture – Club Plus qu’un club, le Warehouse c’est aussi une salle de concert !

De nombreux styles : Rock, Rap, Hip hop, Pop, Metal, Electro… pour tout âge

De 8 à 88 ans, vivez des concerts uniques au Warehouse.

Rappel accès pour les concerts :

▶︎ Moins de 16 ans obligatoirement accompagné·es d’un parent.

▶︎ Moins de 18 ans obligatoirement accompagné·es d’un majeur.

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.warehouse-nantes.fr/event/hilight-tribe-et-roots-zombie-en-concert-au-warehouse »}, {« type »: « email », « value »: « contact@w44.fr »}] https://www.warehouse-nantes.fr/event/hilight-tribe-et-roots-zombie-en-concert-au-warehouse

