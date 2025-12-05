HILIGHT TRIBE ET ROOTS ZOMBIE EN CONCERT – WAREHOUSE Nantes

Début : 2025-12-05 à 18:30. Tarif : – euros.

Hilight Tribe signe son retour au Warehouse le vendredi 05 décembre en format concert avec Roots Zombie !Le célèbre groupe de natural trance qui mêle instruments du monde et électro live depuis les années 90 sera de retour au Warehouse en format concert. Nés d’une amitié en région parisienne, ils partagent une musique vibrante et universelle, portée par des albums comme Maha Wave, Temple of Light ou Luminessence. Incontournables sur la scène électro mondiale, ils inspirent une nouvelle vague d’artistes et perpétuent la tradition de la trance naturelle.Quant à Roots Zombie, le duo est issu du Punk, aussi à l’aise sur scène qu’en sound system, il qualifie son style d’Electro Voodoo Dub avec des influences bass music, reggae, hip hop, et musiques traditionnelles.En première partie, découvrez Sakmo (Cosmic Company) !_Rappel accès pour les concerts :Moins de 16 ans obligatoirement accompagné·es d’un parent.Moins de 18 ans obligatoirement accompagné·es d’un majeur.

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44