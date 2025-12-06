HILIGHT TRIBE IROOTS ROOTS ZOMBIE – LE CHABADA Angers

HILIGHT TRIBE IROOTS ROOTS ZOMBIE Début : 2025-12-06 à 20:30. Tarif : – euros.

AMC PRODUCTIONS PRÉSENTE : HILIGHT TRIBE IROOTS ROOTS ZOMBIEAprès des concerts mémorables et souvent complets, HILIGHT TRIBE nous revient dans une nouvelle formule pour 2025.Ambassadeurs des peuples du monde, les 6 membres du groupe surfent sur la vague de la Natural Trance, un nouveau genre musical qui allie les instruments avec un son électro joué en live. Leur nouvel album, Luminessence, est une exploration sonore au cœur des cultures du monde.La Tribe poursuit sa légende et vous invite dans une aventure humaine qui s’inscrit dans la longue lignée de la transe universelle pratiquée depuis la nuit des temps !IROOTS débutera la soirée en faisant émerger son Reggae Dub avec sa profonde expérience de la scène Trance. Il réussit l’exploit d’assembler un kick bass courroucé avec un flux de sons stimulants qui vous guide d’un morceau à l’autre. Iroots nous délivre des sons psychédéliques et des rythmes de dub électroniques solides, nous invitant à un profond voyage interplanétaire !Puis ROOTS ZOMBIE continuera la soirée en proposant un show entre musique électronique et reggae dub. Issus du punk, ils qualifient leur style d’électro Voodoo Dub, alliant reggae, techno et world music. Aussi à l’aise sur scène qu’en sound system, Roots Zombie continue de multiplier les projets et concerts, mélangeant machines, basse et guitare en live !Enfin HILIGHT TRIBE terminera la soirée avec son Live Natural Trance 100% explosif, qui déchaînera la dancefloor du Chabada, répandant un son électro instrumental. Ce sera l’occasion de découvrir leur nouveau show issu de leur nouvel album !

LE CHABADA 56,BD du doyenne 49100 Angers 49