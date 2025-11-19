HILIGHT TRIBE THK – THEATRE DE LA MER-JEAN VILAR Sete

HILIGHT TRIBE THK Début : 2026-07-24 à 20:00. Tarif : – euros.

Engagé dans un never ending voyage initiatique auprès des cultures et des peuples d’une planète soumise à tous les vacillements, pistant sans relâche le chemin du mystérieux et tellurique Temple of Light, Hilight Tribe mixe jusqu’à la transe sons naturels, puissant kick-bass , rythme et danse, sons futuristes et cadences tribales via des instrument joués en temps réel et relié à des capteurs ou effets, créant ainsi une alchimie entre sonorités modernes et ancestrales. Précurseurs d’un style natural trance devenu un courant musical, la Tribe campe au-delà du temps et de l’espace. « THK (Tetra Hydro K) : le retour du duo électro-dub incontournable ! THK revient en force en 2025 avec une nouvelle tournée explosive et un album en cours d’élaboration qui promet de marquer les esprits. Loin de s’en tenir uniquement aux sonorités du dub classique, le duo excentrique invente son propre style lourdement imprégné de Bass Music et d’électro auquel vient parfois s’ajouter le saxophone. Ils ont su entraîner nombre d’artistes dans leurs productions : KT Gorique, Panda Dub, Tracy de Sà, Jaël, Bakû… et devenir des acteurs majeurs de la scène électro-dub actuelle. En live, nos deux énergumènes ont transmis leur énergie contagieuse à des milliers de spectateur·rices à grands coups de skanks et de bass vibrantes ! Leur scénographie n’est pas en reste avec un jeu de lumières particulièrement immersif qui plonge pleinement le public dans« l’expérience THK ». THK revient mettre le Zinzin, accrochez vous aux crash barrières ! » Rendez-vous au théatre de la mer à Sète le Vendredi 24 juillet

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DE LA MER-JEAN VILAR Promenade du Marechal Leclerc 34200 Sete 34