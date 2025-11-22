Hillion en scène Espace Palante Hillion

Hillion en scène Espace Palante Hillion samedi 22 novembre 2025.

Hillion en scène

Espace Palante 2 Rue Ollivier Provost Hillion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Un spectacle inoubliable !

Préparez-vous à une expérience artistique exceptionnelle lors de la 6ème édition du festival Hillion en Scène ! Cette

année, deux artistes de renommée internationale vous transporteront dans des univers fascinants.

Mateo Turbelin

Diaboliste virtuose, finaliste de La France a un incroyable talent et récompensé au Festival international du cirque

de demain, vous présentera deux numéros époustouflants. Son incroyable maîtrise du diabolo, sa danse expressive et

ses passages visuels uniques au monde vous laisseront sans voix. Découvrez notamment un duo sublime et poétique

avec sa partenaire, sur une musique envoûtante de Jacques Brel.

Charly Brahim

Franco-Argentin et membre de l’équipe de France de magie, vous émerveillera avec deux numéros totalement différents.

Plongez dans un spectacle poétique et visuel sur la magie du temps, où l’illusion prend une dimension onirique. Puis, laissez-vous emporter par un numéro comique déjanté en Pepito Mexicain , où, à partir d’un simple carton, il crée

une caisse des miracles où tout est possible ! Champion international de magie, Charly Brahim se produit sur les plus

grandes scènes du monde.

Le maître de cérémonie, Breizh’n Magic, aura le plaisir de présenter cette année encore ce beau festival que les artistes admirent, sous la direction artistique de M. Anthony Riou.

Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel qui promet émotions, émerveillement et beaucoup de rire ! .

Espace Palante 2 Rue Ollivier Provost Hillion 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 36 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Hillion en scène Hillion a été mis à jour le 2025-09-11 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme