HIMALAYA Entre Bhoutan et Myanmar Film d’Alain WODEY – Espace culturel Terraqué Auditorium – Carnac

Début : 2025-12-10 18:30:00

fin : 2025-12-10 20:30:00

2025-12-10

Film d’Alain WODEY

Plusieurs séjours ont été nécessaires à Alain WODEY pour qu’il nous dévoile cette Porte de la Sérénité , état surveillé de près par son grand voisin Chinois qui en revendique toujours une partie. Entre Bhoutan et Myanmar, Himalaya méconnu est la découverte de l’Arunachal Pradesh, un état très discret du Nord Est de l’Inde, en Himalaya. Une découverte de nombreux itinéraires, dans les vastes forêts tropicales humides, les vallées profondes et les hautes montagnes, la grande variété et diversité de cet état, depuis la grande plaine de Brahmapoutre aux frontières de la Région Autonome du Tibet et du Myanmar.

Une occasion de partager de chaleureux moments de vie parmi des communautés de culture tibétaine et certaines populations tribales dépositaires de riches, étonnantes et très variées traditions culturelles, mais aussi, religieuses. .

