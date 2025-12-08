Himalaya Entre Bhoutan et Myanmar Place de Launceston Plestin-les-Grèves

Himalaya Entre Bhoutan et Myanmar

Place de Launceston Cinéma le Douron Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08 14:30:00

fin : 2025-12-08 16:30:00

Date(s) :

2025-12-08

Documentaire français de Alain Wodey

Entre Bhoutan et Myanmar, Himalaya méconnu est la découverte de l’Arunachal Pradesh, un état très discret du Nord Est de l’Inde, en Himalaya.

Dès 1972, Alain Wodey l’a côtoyé de nombreuses fois avant de pouvoir enfin s’y rendre.

Plusieurs séjours ont été nécessaires pour que se dévoile cette Porte de la Sérénité , état surveillé de près par son grand voisin Chinois qui en revendique toujours une partie.

Vous allez découvrir en parcourant de nombreux itinéraires, dans les vastes forêts tropicales humides, les vallées profondes et les hautes montagnes, la grande variété et diversité de cet état, depuis la grande plaine du Brahmapoutre aux frontières de la Région Autonome du Tibet et du Myanmar.

Ce sera l’occasion de partager de chaleureux moments de vie parmi des communautés de culture tibétaine et certaines populations tribales dépositaires de riches, étonnantes et très variées traditions culturelles mais aussi, religieuses.

Un film étonnant sur un Etat Indien à la forte personnalité… .

Place de Launceston Cinéma le Douron Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

