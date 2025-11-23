Himalaya, entre Bhoutan et Myanmar Le StanG Pluvigner

Himalaya, entre Bhoutan et Myanmar

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Un film d’Alain Wodey du Cercle des Voyageurs

Arunachal Pradesh, un état très discret du Nord-Est de l’Inde, en Himalaya. Cette Porte de la Sérénité est un état surveillé de près par son grand voisin Chinois qui en revendique toujours une partie.

Le film invite à découvrir, en parcourant de nombreux itinéraires dans les vastes forêts tropicales humides, les vallées profondes et les hautes montagnes, la grande variété et diversité de cet état, depuis la grande plaine du Brahmapoutre aux frontières de la Région Autonome du Tibet et du Myanmar. L’occasion de partager de chaleureux moments de vie parmi des communautés de culture tibétaine et certaines populations tribales dépositaires de riches, étonnantes et très variées traditions culturelles mais aussi, religieuses. .

