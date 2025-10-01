HIMRA – CABARET SAUVAGE Paris

NONSTOP PRODUCTIONS présente : HIMRARévélation et figure montante du rap ivoirien, Himra s’impose avec un style brut, authentique et une énergie incomparable. Inspiré de la drill, sa musique frappe comme un coup de poing : il parle à la rue, raconte la galère, la hargne et la reconnaissance avec une intensité rareAprès avoir enchaîné 6 mixtapes en 6 ans, Himra explose en octobre 2024 avec son album « Jeune et Riche », boosté par les titres « Yorobo Drill Acte 3 », « Vêtements » et « Banger ». Le succès est immédiat : l’album est certifié platine en seulement deux mois.En 2025, il confirme son ascension avec « DACHIBA KOUMGBA TCHAIBA », un projet explosif de 10 titres qui ne laisse aucun doute : Himra n’en est qu’au début de sa conquête.Le 01 octobre 2025, il débarque à Paris et prend d’assaut le Cabaret Sauvage pour un show unique ! Un rendez-vous immanquable.

CABARET SAUVAGE 59 BD MACDONALD 75019 Paris 75