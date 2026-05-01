Hinckange

Hinckange en fête

23 Rue Principale Hinckange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-09 12:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Ne manquez pas Hinckange en Fête organisé par la MJC Hinckange-Brecklange et le Country Club d’Hinckange.

Au programme du samedi soir Soirée dansante avec DJ et le groupe Les Frouz. Et pour la restauration c’est barbecue, frites et buvette.

Et pour dimanche Repas à partir de 12h et guinguette de 13h à 18h. Repas sur réservation à 15€/personne et 8€/enfant.

Animation assurée par Jacky Melody.Tout public

0 .

23 Rue Principale Hinckange 57220 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss Hinckange en Fête , organized by MJC Hinckange-Brecklange and the Hinckange Country Club.

Saturday evening program: Dance party with DJ and the group Les Frouz. Catering includes barbecue, French fries and refreshments.

And for Sunday: Meals from 12 noon and guinguette from 1pm to 6pm. Meals available on reservation at 15€/person and 8€/child.

Entertainment by Jacky Melody.

L’événement Hinckange en fête Hinckange a été mis à jour le 2026-05-04 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE