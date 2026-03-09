HIND chante les Divas orientales Théâtre Le Ruban Vert Aix-en-Provence

HIND chante les Divas orientales

Samedi 4 avril 2026 à partir de 20h30. Théâtre Le Ruban Vert 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Dans l’intimité du théâtre du Ruban Vert, Hind vous invite à un voyage musical d’exception à travers les œuvres des plus grandes voix du monde arabe Oum Kalthoum, Asmahan, Fairuz, Majida El Roumi et Warda.

Entre puissance et délicatesse, ce concert rend hommage à ces divas intemporelles dont les voix ont traversé les générations et marqué l’histoire de la musique orientale.

Un moment rare, chaleureux et authentique, où chaque note résonne au plus près du cœur. .

Théâtre Le Ruban Vert 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In the intimacy of the Ruban Vert theater, Hind invites you on an exceptional musical journey through the works of the greatest voices of the Arab world: Oum Kalthoum, Asmahan, Fairuz, Majida El Roumi and Warda.

