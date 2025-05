HINSBOURG HOPLA E FESCHT – Hinsbourg, 18 mai 2025 10:00, Hinsbourg.

Bas-Rhin

HINSBOURG HOPLA E FESCHT rue principale Hinsbourg Bas-Rhin

Il sera temps de sortir les belles mécaniques

et de les exposer à Hinsbourg !

Les Kahleburjer Lewe seront sur le pont pour bien vous accueillir,

et nos visiteurs impatients de vous rencontrer.

Animations tout au long de la journée

Thé dansant animé par l’orchestre FA SI LA DANSER

Exposition de voitures anciennes ou de prestige, de tracteurs anciens, de motos anciennes et de tous engins roulants exceptionnels, avec ou sans moteur….. Tricycles et vélos adaptés

Le bénéfice de la journée sera intégralement reversé aux structures et associations s’occupant de personnes en situation de handicap sises à Diemeringen, Wingen sur Moder, Ingwiller et Erckartswiller.

Un bon conso est remis à tout exposant. .

rue principale

Hinsbourg 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 18 63 28

English :

It’s time to bring out the beautiful machines

and show them off in Hinsburg!

The Kahleburjer Lewe will be on deck to welcome you,

and our visitors are looking forward to meeting you.

Entertainment throughout the day

Tea dance with the FA SI LA DANSER orchestra

German :

Dann wird es Zeit, die schönen Mechaniken herauszuholen

und sie in Hinsburg auszustellen!

Die Kahleburjer Lewe werden auf der Brücke stehen, um Sie gut zu empfangen,

und unsere Besucher freuen sich darauf, Sie zu treffen.

Animationen während des ganzen Tages

Tanztee unter der Leitung des Orchesters FA SI LA DANSER

Italiano :

Sarà il momento di tirare fuori le bellissime macchine

e metterle in mostra a Hinsbourg!

La Kahleburjer Lewe sarà sul ponte per darvi il benvenuto,

e i nostri visitatori non vedono l’ora di conoscervi.

Intrattenimento durante la giornata

Ballo del tè con il gruppo FA SI LA DANSER

Espanol :

Será el momento de sacar las hermosas máquinas

y exponerlas en Hinsbourg

La Kahleburjer Lewe estará en la cubierta para darles la bienvenida,

y nuestros visitantes están deseando conocerle.

Entretenimiento durante todo el día

Baile del té con el grupo FA SI LA DANSER

