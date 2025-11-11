HIP HOP ADAPTÉ AUX SÉNIORS

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – – 10 EUR

Date : 2025-12-12

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

L’association C², en partenariat avec Mozaïka, est heureuse de vous proposer une nouvelle activité originale et dynamique des cours de Hip Hop adaptés aux séniors !

Ces séances sont pensées pour favoriser le mouvement, la coordination et le plaisir de danser, dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle. .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr

English :

The C² association, in partnership with Mozaïka, is pleased to offer you an original and dynamic new activity: Hip Hop classes for seniors! ?

German :

Der Verein C² freut sich, Ihnen in Partnerschaft mit Mozaïka eine neue, originelle und dynamische Aktivität anbieten zu können: Hip Hop-Kurse, die auf Senioren zugeschnitten sind! ?

Italiano :

L’associazione C², in collaborazione con Mozaïka, è lieta di proporvi un’attività nuova, originale e dinamica: corsi di Hip Hop per anziani!

Espanol :

La asociación C², en colaboración con Mozaïka, está encantada de poder ofrecerle una actividad nueva, original y dinámica: ¡clases de Hip Hop para mayores!

