HIP HOP ADAPTÉS AUX SÉNIORS Saint-André-de-Sangonis

Tarif : – – 10 EUR
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
2025-11-14
L’association C², en partenariat avec Mozaïka, est heureuse de vous proposer une nouvelle activité originale et dynamique des cours de Hip Hop adaptés aux séniors !
Ces séances sont pensées pour favoriser le mouvement, la coordination et le plaisir de danser, dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle. .
Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr
English :
The C² association, in partnership with Mozaïka, is pleased to offer you an original and dynamic new activity: Hip Hop classes for seniors! ?
German :
Der Verein C² freut sich, Ihnen in Partnerschaft mit Mozaïka eine neue, originelle und dynamische Aktivität anbieten zu können: Hip Hop-Kurse, die auf Senioren zugeschnitten sind! ?
Italiano :
L’associazione C², in collaborazione con Mozaïka, è lieta di proporvi un’attività nuova, originale e dinamica: corsi di Hip Hop per anziani!
Espanol :
La asociación C², en colaboración con Mozaïka, está encantada de poder ofrecerle una actividad nueva, original y dinámica: ¡clases de Hip Hop para mayores!
