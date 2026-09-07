Hip Hop addiction x Ciné débat x CCAS, Médiathéque de Roubaix, Roubaix
jeudi 8 octobre 2026 · Médiathéque de Roubaix · Roubaix
Informations pratiques
Hip Hop addiction x Ciné débat x CCAS Jeudi 8 octobre, 14h00 Médiathéque de Roubaix Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T17:00:00+02:00
Dans le cadre des SISM (Santé mentale) nous organisons un ciné – débat , le jeudi 8 octobre 2026, de 14h à 17h, en partenariat avec la Médiathèque de Roubaix, le CCAS, la Médiathèque de Roubaix et la Fraternative de Tourcoing.
C’est un documentaire « Toutes nos différences » de Caroline Agullo
Médiathéque de Roubaix 2 Rue Pierre Motte, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « da-mas59@hotmail.fr »}]
Nous organisons un ciné – débat , le jeudi 8 octobre 2026, de 14h à 17h, avec la Médiathèque de Roubaix, le CCAS et la Da-masfamily. C’est un documentaire « Toutes nos différences » de Caroline Agullo Ciné débat Médiathéque
Da-masfamily
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