Hip-hop Celebration Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Hip-hop Celebration

Du samedi 4 au dimanche 5 avril 2026 de 22h30 à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 22:30:00

fin : 2026-04-05 03:30:00

Date(s) :

2026-04-04

La soirée Hip-hop Celebration est de retour !

La soirée Hip-hop Celebration est de retour !



Depuis plusieurs années, la Hip-Hop Celebration du Le Makeda, organisée par Cré Scène, célèbre l’énergie et l’héritage de la culture hip-hop à Marseille avec les sélections de DJ David Colas et DJ Big Chris. Pour cette nouvelle édition, la soirée accueille en invité spécial Rocé, figure majeure du rap français.



De son état civil Youcef Kaminsky, né à Bab-el-Oued (Algérie), Rocé est un rappeur français aux facettes multiples. Fils du résistant et anticolonialiste Adolfo Kaminsky, Rocé met dans sa musique la rigueur, le militantisme et l’espoir que ses parents lui ont transmis. Il a grandi dans le 9.4 et a été proche de la Mafia K1Fry, de Dj Mehdi et de son label, dont il a été l’une des premières signatures. En 2018, il sort Par les damné.e.s de la terre , un recueil de morceaux de musique de tous pays, clamés en français, des années 1960 jusqu’aux années 1980, qui témoignent du colonialisme, de l’immigration, des luttes ouvrières, syndicales, féministes. Fruit de 10 années de recherches, accompagnées par 2 historiens, ce projet a marqué la sphère académique et l’univers des collectionneurs de disques du monde entier, et a permis à Rocé d’avoir une résonance à l’internationale (USA, UK, Japon…). .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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Hip-hop Celebration is back!

L’événement Hip-hop Celebration Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille