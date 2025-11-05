Hip Hop De la rue aux jeux Compagnie Pokemon Crew Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2025-11-05 19:00:00

fin : 2025-11-05

2025-11-05

Fort de 25 ans de passion et de création, du bitume à la scène, le Pockemon Crew retrace l’histoire vibrante du hip-hop à travers un spectacle captivant. Depuis son émergence dans les rues de New-York dans les années 70, ce mouvement culturel et artistique a marqué les esprits et transcendé les générations. De la Rue aux Jeux célèbre cette épopée unique, où les styles se croisent, les danses évoluent et les valeurs fondamentales respect, persévérance, dépassement de soi et ouverture d’esprit s’imposent comme un message universel.

Cette représentation est organisée dans le cadre du festival Cultures Hip Hop www.cultureshiphopfestival.com

Venez partager un moment ludique et créatif !

Le mer. 5/11 à partir de 16h au Triskell. (Aucun niveau requis / GRATUIT)

En partenariat avec la Hip Hop New School Quimper .

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40

