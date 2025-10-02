Hip-hop, est-ce bien sérieux ? Compagnie 6e Dimension Rue Christian d’Elva Changé

Rue Christian d’Elva Les Ondines Changé Mayenne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 21:30:00

2026-03-06

Mazette déjà 50 ans, le hip-hop ? Il ne fait pourtant pas son âge dans cette virtuose conférence dansée, masterclass à la fois érudite et survitaminée !

En 1996, Séverine Bidaud fait une rencontre décisive la danse hip-hop. Devenue Lady Séverine, elle investit le milieu des battles et remporte des prix sur la scène internationale. Épaulée de pointures de la discipline (quatre danseurs), et animée d’un feu intérieur, elle retrace son histoire, imbriquée à celle du mouvement hip-hop. Sa gouaille est contagieuse, son énergie irrésistible !

D’images d’archives en hallucinantes sessions de breaking, s’éclaire une culture souvent méconnue, un grand mouvement aux ramifications multiples et en perpétuelle évolution. Oui, le hip-hop c’est bien sérieux, mais c’est aussi incroyablement fun !

Tout public dès 6 ans .

Rue Christian d’Elva Les Ondines Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 53 34 42 saisonculturelle@change53.fr

English :

Hip-hop is already 50 years old? Yet it doesn’t look its age in this virtuoso dance lecture, a masterclass that’s both erudite and supercharged!

German :

Mazette: Schon 50 Jahre alt, der Hip-Hop? In diesem virtuosen Tanzvortrag, einer gelehrten und zugleich überdrehten Masterclass, sieht man ihm sein Alter jedoch nicht an!

Italiano :

L’hip-hop ha già 50 anni! Ma non dimostra la sua età in questa virtuosa lezione di danza, una masterclass che è allo stesso tempo erudita e supercarica!

Espanol :

El hip-hop ya tiene 50 años Pero no aparenta su edad en esta virtuosa conferencia de baile, una clase magistral a la vez erudita y sobrealimentada

