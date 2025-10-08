HIP HOP, est-ce bien sérieux ? Sedan

HIP HOP, est-ce bien sérieux ?

MJC Calonne Sedan Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Ce spectacle à mi-chemin entre la danse et le théâtre trace l’épopée du hip-hop, depuis les rues animées du New York des années 70 jusqu’aux scènes internationales d’aujourd’hui. Ce témoignage jubilatoire d’une pionnière de la culture hip-hop en France, offre une vision immersive de l’aventure d’un mouvement à la fois festif et engagé. Une performance vitaminée et décalée pour un sourire contagieux et une bonne dose d’émotions garantie.Suite à la première partie, le bal sera l’occasion d’une immersion ludique et joyeuse dans les danses urbaines et l’univers de la compagnie. Une excellente occasion pour jumeler le plaisir de danser ensemble et traverser quelques principes de base de la danse hip-hop, sous une forme délibérément détournée et simplifiée.Billetterie

.

MJC Calonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75 resas.calonne@gmail.com

English :

This show, halfway between dance and theater, traces the epic of hip-hop, from the bustling streets of New York in the 70s to the international stages of today. This jubilant account by a pioneer of hip-hop culture in France offers an immersive vision of the adventure of a movement that is both festive and committed. Following the first part of the show, the ball offers a playful and joyful immersion in urban dance and the company?s universe. An excellent opportunity to combine the pleasure of dancing together with a few basic principles of hip-hop dance, in a deliberately diverted and simplified form.Tickets

German :

Dieses Stück, das eine Mischung aus Tanz und Theater darstellt, zeichnet das Epos des Hip-Hop nach, von den belebten Straßen des New York der 70er Jahre bis zu den internationalen Bühnen von heute. Dieses jubelnde Zeugnis einer Pionierin der Hip-Hop-Kultur in Frankreich bietet einen immersiven Einblick in das Abenteuer einer Bewegung, die zugleich festlich und engagiert ist. Im Anschluss an den ersten Teil bietet der Ball die Gelegenheit, spielerisch und fröhlich in die urbanen Tänze und die Welt der Kompanie einzutauchen. Eine gute Gelegenheit, die Freude am gemeinsamen Tanzen mit einigen Grundprinzipien des Hip-Hop-Tanzes zu verbinden, in einer bewusst verfremdeten und vereinfachten Form.Tickets

Italiano :

Questo spettacolo, a metà strada tra la danza e il teatro, ripercorre l’epopea dell’hip-hop, dalle strade animate di New York negli anni ’70 ai palcoscenici internazionali di oggi. Il racconto esultante di un pioniere della cultura hip-hop in Francia offre una visione coinvolgente dell’avventura di un movimento al tempo stesso festoso e impegnato. Dopo la prima parte, il ballo sarà un’immersione divertente e gioiosa nella danza urbana e nell’universo della compagnia. Un’ottima occasione per unire il piacere di ballare insieme ad alcuni principi fondamentali della danza hip-hop, in una forma volutamente circuitante e semplificata.Biglietti

Espanol :

Este espectáculo, a medio camino entre la danza y el teatro, recorre la epopeya del hip-hop, desde las bulliciosas calles de Nueva York en los años 70 hasta los escenarios internacionales de hoy. Este jubiloso relato de un pionero de la cultura hip-hop en Francia ofrece una visión envolvente de la aventura de un movimiento a la vez festivo y comprometido. Como continuación de la primera parte, el baile será una inmersión lúdica y alegre en la danza urbana y el universo de la compañía. Una excelente oportunidad para combinar el placer de bailar con algunos de los principios básicos de la danza hip-hop, de forma deliberadamente desviada y simplificada.Entradas

L’événement HIP HOP, est-ce bien sérieux ? Sedan a été mis à jour le 2025-10-07 par Ardennes Tourisme