Rue Octave Feuillet Saint-Lô

14 novembre 2025 19:30:00

2025-11-14

2025-11-14

Rendez-vous le 14 novembre prochain à 19h30 au théâtre de Saint-Lô pour le spectacle « HIP HOP, EST-CE BIEN SÉRIEUX ? « .

Peace, unity, love and having fun ! Ça, ce sont les valeurs du hip hop. Ça veut dire que chez nous tout le monde peut danser. Avec plus de 30 000 spectateurs déjà conquis, ce spectacle à mi-chemin entre la danse et le théâtre trace l’épopée du hip hop, depuis les rues animées du New York des années 70 jusqu’aux scènes internationales d’aujourd’hui. Ce témoignage jubilatoire de Séverine Bidaud, pionnière de la culture hip hop en France, nous offre une vision immersive de l’aventure d’un mouvement à la fois festif et engagé. Locking, popping, break… À partir d’images d’archives, différentes techniques de la danse hip hop sont ainsi présentées de manière ludique dans une mise en scène dynamique et décalée. Sur scène, la troupe de cinq danseurs met tout en œuvre pour transmettre sa passion avec authenticité et sincérité. Une performance vitaminée et décalée pour un sourire contagieux et une bonne dose d’émotion garantie

Dès 6 ans 1h00. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

