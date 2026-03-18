Hip hop et jeux en famille Rue des frères Barenne Mauléon-Licharre

Hip hop et jeux en famille

Rue des frères Barenne Espace vert centre multi services Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Le réseau parentalité de soule (ALSH, goxama, département, les crèches, pitzgarri, elkarbidea, collectif souletin) organise comme chaque année un après-midi convivial à Mauléon.

Ce moment privilégié est à destination de toutes les familles souletines. Voici le programme goûter crêpes, jeux avec la ludo tip tap, parcours avec les animateurs et démonstration/initiation hip hop avec les p’tits portraits d’union. Les objectifs faire connaitre le réseau, proposer un temps convivial aux familles. En cas de pluie, un repli est prévu vers les halles de la Haute-Ville. .

Rue des frères Barenne Espace vert centre multi services Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 79 53 64

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English : Hip hop et jeux en famille

L’événement Hip hop et jeux en famille Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme Pays Basque