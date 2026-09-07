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« Hip Hop Forum EST x Mercredi 14 octobre 2026, Place Carnot, Roubaix, Roubaix

mercredi 14 octobre 2026 · Place Carnot, Roubaix · Roubaix

« Hip Hop Forum EST x Mercredi 14 octobre 2026, Place Carnot, Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Place Carnot, Roubaix
Adresse
Place carnot, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

« Hip Hop Forum EST x Mercredi 14 octobre 2026 Mercredi 14 octobre, 14h00 Place Carnot, Roubaix Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T19:00:00+02:00

Les partenaires l’association Iciélà, l’animation territorial des quartiers Est, la préfecture de Lille, la ville de Roubaix et l’association da-masfamily présentent l’action « Hip Forum ».
« Hip Hop Forum » est la possibilité offrir aux demandeurs d’emploi, de stage … de bénéficier d’un temps d’échange et d’opportunité avec les acteurs de l’insertion professionnelle. En parallèle, 3 à 4 structures culturelles tiennent un stand, et proposent un spectacle (chant, danse …) sur scène.
Rendez – vous mercredi 14 octobre 2026, sur la Place Carnot, à Roubaix, de 14h à 19h.
Format de la journée :
14h – 17h : Stands avec les acteurs de l’insertion professionnels et animations à destination du public à partir de 16 ans ;
17h – 19h : Animation avec de la danse, rap et chant (rap, chant, éloquence …) :
C’est événement libre et ouvert à tous.

Place Carnot, Roubaix Place carnot, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « damasproductionfamily@gmail.com »}]
« Hip Hop Forum » est la possibilité offrir aux demandeurs d’emploi, de stage … de bénéficier d’un temps d’échange et d’opportunité avec les acteurs de l’insertion professionnelle. . Emploi Job

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