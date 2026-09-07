« Hip Hop Forum EST x Mercredi 14 octobre 2026, Place Carnot, Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

« Hip Hop Forum EST x Mercredi 14 octobre 2026 Mercredi 14 octobre, 14h00 Place Carnot, Roubaix Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T19:00:00+02:00

Les partenaires l’association Iciélà, l’animation territorial des quartiers Est, la préfecture de Lille, la ville de Roubaix et l’association da-masfamily présentent l’action « Hip Forum ».

« Hip Hop Forum » est la possibilité offrir aux demandeurs d’emploi, de stage … de bénéficier d’un temps d’échange et d’opportunité avec les acteurs de l’insertion professionnelle. En parallèle, 3 à 4 structures culturelles tiennent un stand, et proposent un spectacle (chant, danse …) sur scène.

Rendez – vous mercredi 14 octobre 2026, sur la Place Carnot, à Roubaix, de 14h à 19h.

Format de la journée :

14h – 17h : Stands avec les acteurs de l’insertion professionnels et animations à destination du public à partir de 16 ans ;

17h – 19h : Animation avec de la danse, rap et chant (rap, chant, éloquence …) :

C’est événement libre et ouvert à tous.

Place Carnot, Roubaix Place carnot, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « damasproductionfamily@gmail.com »}]

« Hip Hop Forum » est la possibilité offrir aux demandeurs d’emploi, de stage … de bénéficier d’un temps d’échange et d’opportunité avec les acteurs de l’insertion professionnelle. . Emploi Job

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