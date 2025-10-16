Hip-hop jeune public chemin de la vieille forme Rochefort

Hip-hop jeune public chemin de la vieille forme Rochefort jeudi 16 octobre 2025.

Hip-hop jeune public

chemin de la vieille forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-10-16 19:30:00

fin : 2025-10-16 23:30:00

2025-10-16

Invite moi par la Compagnie Pyramid, spectacle jeune public, dès 6 ans, durée 40min. Un spectacle tendre et drôle à découvrir entre enfants et grands enfants !

chemin de la vieille forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

English : Hip-hop for young audiences

‘Invite Me’ by the Pyramid Company, a show for young audiences, ages 6 and up, duration 40 minutes. A tender and funny show for children and big kids alike!

German : Hip-Hop für junges Publikum

„Invite moi“ (Lade mich ein) von der Compagnie Pyramid, Theaterstück für Kinder ab 6 Jahren, Dauer 40 Min. Ein zärtliches und lustiges Theaterstück für Kinder und große Kinder!

Italiano :

« Invita me » della Compagnie Pyramid, uno spettacolo per un pubblico giovane, dai 6 anni in su, della durata di 40 minuti. Uno spettacolo tenero e divertente per tutte le età!

Espanol :

« Invítame » de Compagnie Pyramid, un espectáculo para público infantil, a partir de 6 años, de 40 minutos de duración. ¡Un espectáculo tierno y divertido para todas las edades!

L'événement Hip-hop jeune public Rochefort a été mis à jour le 2025-09-01