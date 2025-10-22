HIP-HOP l’art de réinvestir Compagnie entité Pithiviers
Square Auguste Rodin Pithiviers Loiret
Début : 2025-10-22 17:00:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Un moment à ne pas manquer pour tous les amateurs de mouvement, de musique et d’énergie partagée !
Plongez dans l’univers du hip-hop avec le spectacle L’Art de Réinvestir de la Compagnie Entité ! Un show explosif mêlant puissance, créativité et émotions, où la danse urbaine devient un véritable langage artistique.
Avant le spectacle, profitez d’un atelier danse participatif pour entrer dans le rythme !
Mercredi 22 octobre à 17h
Square Auguste Rodin, près du centre social Terre en Couleurs .
Square Auguste Rodin Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 84 91 centre-social@pithiviers.fr
English :
A not-to-be-missed event for all lovers of movement, music and shared energy!
German :
Ein Muss für alle, die Bewegung, Musik und gemeinsame Energie lieben!
Italiano :
Un evento imperdibile per tutti coloro che amano il movimento, la musica e l’energia condivisa!
Espanol :
Una cita ineludible para los amantes del movimiento, la música y la energía compartida
