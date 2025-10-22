HIP-HOP l’art de réinvestir Compagnie entité Pithiviers

Square Auguste Rodin Pithiviers Loiret

Début : 2025-10-22 17:00:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Un moment à ne pas manquer pour tous les amateurs de mouvement, de musique et d’énergie partagée !

Plongez dans l’univers du hip-hop avec le spectacle L’Art de Réinvestir de la Compagnie Entité ! Un show explosif mêlant puissance, créativité et émotions, où la danse urbaine devient un véritable langage artistique.

Avant le spectacle, profitez d’un atelier danse participatif pour entrer dans le rythme !

Mercredi 22 octobre à 17h

Square Auguste Rodin, près du centre social Terre en Couleurs .

Square Auguste Rodin Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 84 91 centre-social@pithiviers.fr

English :

A not-to-be-missed event for all lovers of movement, music and shared energy!

German :

Ein Muss für alle, die Bewegung, Musik und gemeinsame Energie lieben!

Italiano :

Un evento imperdibile per tutti coloro che amano il movimento, la musica e l’energia condivisa!

Espanol :

Una cita ineludible para los amantes del movimiento, la música y la energía compartida

