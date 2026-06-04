HIP HOP NEW SCHOOL Camps d’été 100% Hip Hop Rue de Meerbusch Fouesnant
HIP HOP NEW SCHOOL Camps d’été 100% Hip Hop Rue de Meerbusch Fouesnant lundi 6 juillet 2026.
Fouesnant
HIP HOP NEW SCHOOL Camps d’été 100% Hip Hop
Rue de Meerbusch Complexe sportif de Bréhoulou Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-06
Les Hip Hop Summer Camps sont des séjours de vacances de 5 jours organisés autour de la thématique Hip Hop et culture urbaine . Ils offrent aux jeunes la possibilité de découvrir la danse Hip Hop, le parkour et le graffiti, ou de se perfectionner à la danse selon le camp choisi. Ils se déroulent à Fouesnant, en Finistère sud.
Camps Pré-ados danse, graffiti et parkour
Du 06 au 10 juillet 2026 + du 17 au 21 août 2026
Tous niveaux. Les ateliers sont adaptés selon les profils des jeunes inscrits.
Camps Ados danse et parkour
Du 13 au 17 juillet 2026 + du 17 au 21 août 2026
Tous niveaux. Les ateliers sont adaptés selon les profils des jeunes inscrits.
Camps Perf Danse 100% danse (break, hip hop, commercial, afro)
Du 13 au 17 juillet 2026
Niveau avancé uniquement
Option Arrivée la veille Permet une arrivée le dimanche, à partir de 18h. Nous contacter pour les modalités d’arrivée.
Option Départ le samedi Permet de prolonger le séjour jusqu’au samedi midi.
Lieu
Hébergement et restauration Lycée de Bréhoulou, Fouesnant
Lieu de pratique Complexe sportif de Bréhoulou, Fouesnant .
Rue de Meerbusch Complexe sportif de Bréhoulou Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 9 53 32 21 93
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English :
L’événement HIP HOP NEW SCHOOL Camps d’été 100% Hip Hop Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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