Hip-Hop…Or not ? Salle Maurice Thorez Tarnos

Hip-Hop…Or not ?

Salle Maurice Thorez Place Albert Castets Tarnos Landes

Être ou ne pas être hip-hop, telle est la question ! Si cela n’évoque pour vous que l’image de jeunes en jogging qui tournent sur la tête, une séance de rattrapage s’impose ! Et Ingrid Chasseur, experte ès hip-hop est là pour ça. Cette conférencière forcément un peu trop sûre d’elle s’appuie sur la présence fortuite de 2 danseurs pour dévoiler les origines sociales et artistiques de cette culture viscéralement engagée. Cette (vraie-fausse) conférence drôle et ludique tord le cou aux idées reçues, interroge les regards de la Culture et de la société sur le hip-hop, pour basculer dans un univers sensible et poétique, illustrant par la danse et une playlist convoquant Cypress Hill, NTM, A Tribe Called Quest ou Assassin, les nuances et la complexité de ce mouvement, la vibration collective et l’engagement des artistes qui l’ont porté. Le porte encore ?

