Hip Hop Rue Jules Ferry Pont-l’Abbé
Hip Hop Rue Jules Ferry Pont-l’Abbé dimanche 7 décembre 2025.
Hip Hop
Rue Jules Ferry Patronage Laique Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
L’association Hip hop New School organise des ateliers autour du hip hop avec au programme
14h- 15h atelier parents-enfants ouvert à tous
15h15 battle inter-secteur avec tous les élèves
Espace café goûter
Atelier découpage totebag
Organisé par L’association Hip hop New School .
Rue Jules Ferry Patronage Laique Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 9 53 32 21 93
English : Hip Hop
L’événement Hip Hop Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Destination Pays Bigouden