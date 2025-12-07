Hip Hop Rue Jules Ferry Pont-l’Abbé

Hip Hop Rue Jules Ferry Pont-l’Abbé dimanche 7 décembre 2025.

Hip Hop

Rue Jules Ferry Patronage Laique Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

L’association Hip hop New School organise des ateliers autour du hip hop avec au programme

14h- 15h atelier parents-enfants ouvert à tous

15h15 battle inter-secteur avec tous les élèves

Espace café goûter
Atelier découpage totebag

Organisé par L’association Hip hop New School   .

Rue Jules Ferry Patronage Laique Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 9 53 32 21 93 

English : Hip Hop

L’événement Hip Hop Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Destination Pays Bigouden