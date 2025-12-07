Hip Hop Rue Jules Ferry Pont-l’Abbé

Hip Hop

Rue Jules Ferry Patronage Laique Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : 2025-12-07

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

L’association Hip hop New School organise des ateliers autour du hip hop avec au programme

14h- 15h atelier parents-enfants ouvert à tous

15h15 battle inter-secteur avec tous les élèves

Espace café goûter

Atelier découpage totebag

Organisé par L’association Hip hop New School .

Rue Jules Ferry Patronage Laique Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 9 53 32 21 93

