Hippocampe Fou + Cyrious Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu

Hippocampe Fou + Cyrious

Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu Isère

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Début : 2025-10-03 20:00:00

2025-10-03

Rendez-vous avec deux artistes qui ont le hip-hop dans le sang.

Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20 communication@lesabattoirs.fr

English :

Meet two artists with hip-hop in their blood.

German :

Treffen Sie sich mit zwei Künstlern, die Hip-Hop im Blut haben.

Italiano :

Incontriamo due artisti che hanno l’hip-hop nel sangue.

Espanol :

Conozca a dos artistas que llevan el hip-hop en la sangre.

