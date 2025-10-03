Hippocampe Fou + Cyrious Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu
Hippocampe Fou + Cyrious Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu vendredi 3 octobre 2025.
Hippocampe Fou + Cyrious
Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu Isère
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Début : 2025-10-03 20:00:00
fin : 2025-10-03 00:00:00
2025-10-03
Rendez-vous avec deux artistes qui ont le hip-hop dans le sang.
Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20 communication@lesabattoirs.fr
English :
Meet two artists with hip-hop in their blood.
German :
Treffen Sie sich mit zwei Künstlern, die Hip-Hop im Blut haben.
Italiano :
Incontriamo due artisti che hanno l’hip-hop nel sangue.
Espanol :
Conozca a dos artistas que llevan el hip-hop en la sangre.
L’événement Hippocampe Fou + Cyrious Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère