Hippocampe Fou Ferrailleur (Le) Nantes

Hippocampe Fou Ferrailleur (Le) Nantes jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 20:30 –

Gratuit : non 28 € en prévente 28 € en prévente Billetterie : leferrailleur.fr, ospectacles.fr Tout public

Après des études de cinéma, Hippocampe Fou débute sa carrière musicale au sein du trio 100 % vocal « La Secte Phonétik », avant de se lancer en solo. S’inspirant autant de Busta Rhymes que de Georges Brassens, il manie flows acrobatiques, jeux de mots et story-telling avec une dextérité surprenante. Il a sorti une trilogie d’albums autour du cycle de l’eau et plusieurs EP, truffés de textes percussifs et pertinents. Accompagné du flamboyant DJ Prosper, Hippo va vous faire vibrer et transpirer.

Ferrailleur (Le) Île de Nantes Nantes 44200

02 51 82 86 41 http://www.leferrailleur.fr https://leferrailleur.fr/