Hippocampe Fou Ferrailleur (Le) Nantes

Hippocampe Fou Jeudi 20 novembre, 20h30 Ferrailleur (Le) Loire-Atlantique

28 € en prévente

Après des études de cinéma, Hippocampe Fou débute sa carrière musicale au sein du trio 100 % vocal « La Secte Phonétik », avant de se lancer en solo. S’inspirant autant de Busta Rhymes que de Georges Brassens, il manie flows acrobatiques, jeux de mots et story-telling avec une dextérité surprenante. Il a sorti une trilogie d’albums autour du cycle de l’eau et plusieurs EP, truffés de textes percussifs et pertinents.

Accompagné du flamboyant DJ Prosper, Hippo va vous faire vibrer et transpirer.

Ferrailleur (Le) 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concert