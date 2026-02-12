Hippocampes La Doline Millau

Hippocampes La Doline

Hippocampe nom masculin 1°) Petit poisson que l’on appelle couramment cheval des mers en raison de la forme de sa tête. Il nage en position verticale. 2°) Région anatomique du cerveau correspondant à une partie du lobe temporal qui interviendrait dans le processus de la mémoire.



Dans cet établissement pour personnes âgées dépendantes, un nouveau projet voit le jour l’installation d’un aquarium dans le hall. Entre doutes et certitudes sur le bien-fondé d’un tel chantier, le personnel et les résidents se retrouvent, chacun à leur manière, autour de ce projet commun.



HIPPOCAMPES ouvre le champ du théâtre documentaire et de la création immersive par le recueil de témoignages entendus en EHPAD, dans les résidences COS de la Colagne et Saint-Jacques à Marvejols en Lozère.



Cette création théâtrale et musicale raconte des entrecroisements de tranches de vies, avec poésie, humour et sensibilité. Pour prendre du recul, envisager le lieu, l’institution, comme un espace de vie foisonnant. Et là où, parfois la mémoire défaille, nous cherchons les souvenirs, la mémoire poétique, les passés des individus qui peuplent le présent de la collectivité.

Création Compagnie Encyclie

De et avec Amélie Rolland et Guilhèm Artières

Assistance mise en scène Lou Fontaine

Crédit photo Louise Priam

