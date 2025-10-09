HIPPOCAMPES Saint-Chély-d’Apcher

HIPPOCAMPES Saint-Chély-d’Apcher jeudi 9 octobre 2025.

HIPPOCAMPES

Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 20:30:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Soirée théâtrale proposée par le CCAS de Saint-Chély d’Apcher dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées, HIPPOCAMPES ouvre le champ du théâtre documentaire et de la création immersive par le recueil de témoignages entendus dans les EHPAD de Lozère.

Teaser https://www.youtube.com/watch?v=qtJq9wRNB-k

Synopsis Dans cet établissement pour personnes âgées dépendantes, un nouveau projet voit le jour l’installation d’un aquarium dans l’entrée. Entre doutes et certitudes sur le bien-fondé d’un tel chantier, membres du personnel, résident.e.s, familles se retrouvent, chacun à leur manière, autour de ce projet commun. De là, alors que la mémoire défaille, les souvenirs renaissent par fragments, la mémoire poétique, les passés des individus qui peuplent le présent de la collectivité. .

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie mairie@stchelydapcher.fr

English :

A theatrical evening organized by the CCAS de Saint-Chély d?Apcher as part of Semaine Bleue, the national week for retired people and the elderly, HIPPOCAMPES opens up the field of documentary theater and immersive creation by collecting testimonials heard in Lozère?s EHPADs.

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=qtJq9wRNB-k

German :

HIPPOCAMPES ist ein Theaterabend, der vom CCAS von Saint-Chély d’Apcher im Rahmen der Blauen Woche, der nationalen Woche der Rentner und älteren Menschen, angeboten wird. Er eröffnet das Feld des dokumentarischen Theaters und der immersiven Kreation durch die Sammlung von Zeugenaussagen, die in den Pflegeheimen der Lozère gehört wurden.

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=qtJq9wRNB-k

Italiano :

Serata teatrale organizzata dal CCAS di Saint-Chély d’Apcher nell’ambito della Semaine Bleue, la settimana nazionale dei pensionati e degli anziani, HIPPOCAMPES apre il campo del teatro documentario e della creazione immersiva raccogliendo le testimonianze ascoltate nell’EHPAD della Lozère.

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=qtJq9wRNB-k

Espanol :

Velada teatral organizada por la CCAS de Saint-Chély d’Apcher en el marco de la Semaine Bleue, semana nacional de los jubilados y las personas mayores, HIPPOCAMPES abre el campo del teatro documental y de la creación inmersiva recogiendo testimonios escuchados en el EHPAD de Lozère.

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=qtJq9wRNB-k

