Hippodrome de Carrère journées hippiques – A la découverte des Jardins de l’hippodrome, Hippodrome de Martinique Carrère, Ducos

Hippodrome de Carrère journées hippiques – A la découverte des Jardins de l’hippodrome Dimanche 7 juin, 11h30 Hippodrome de Martinique Carrère Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-08T00:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-08T00:30:00+02:00

Découverte des » Jardins de l’Hippodrome « à l’occasion de la journée hippique du dimanche 7 juin . Un marché local se tiendra sur le site , une découverte des produits locaux et de son artisanat

Hippodrome de Martinique Carrère 97232 le Lamentin Ducos 97224 Martinique Martinique +596 696 21 44 88 https://hippodromedecarrere.fr/ Situé à quelques minutes de l’aéroport international Aimé Césaire , l’hippodrome de Martinique dotée d’une piste de galop et de trot , d’une tribune de 1.000 places assises ouvre ses portes chaque mois pour une journée de courses . «Un lieu particulièrement apprécié des Martiniquais et des touristes. L’ambiance y est champêtre et pleine de couleurs avec son porche ornée d’un bougainvillier géant , les Tulipiers du Gabon ,de magnifiques flamboyants, un majestueux caoutchouc comme rond de présentation Station TCSP à 1km accès facile – parking – restauration sur place

Découverte des » Jardins de l’Hippodrome « à l’occasion de la journée hippique du dimanche 7 juin . Un marché local se tiendra sur le site , une découverte des produits locaux et de son artisanat

© christine lebreton